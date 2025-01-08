  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gazze' tehdidi
Takip Et

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gazze' tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler geri dönene kadar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik operasyonların süreceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gazze' tehdidi
Takip Et

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ve Gazze Şeridi'ndeki komutanlarla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da durum değerlendirmesi yaptı. Halevi, "Durmayacağız, Hamas'ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz." ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Halevi, Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmazsa daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor

İsrail hapishanelerinde 10 bin 300'den fazla Filistinli bulunurken, Gazze Şeridi'nde 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas, İsrail'in rastgele saldırılarında onlarca esirin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli hayatını kaybetti, 109 bin 196 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

BM, Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım çağrısında bulunduBM, Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım çağrısında bulunduDünya

 

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyorAvrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyorFinans

 

Dünya
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir belediye başkanının evine saldırdı
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir belediye başkanının evine saldırdı
Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve Yaralılar Var
Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve Yaralılar Var
BM, Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım çağrısında bulundu
BM, Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım çağrısında bulundu
İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdi
İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdi
Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor
Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor
WEF: 5 yıl içinde hangi işler öne çıkacak?
WEF: 5 yıl içinde hangi işler öne çıkacak?