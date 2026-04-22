İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Tüm cephelerde savaşmaya hazırız" açıklaması

İsrail basınındaki haberlere göre Genelkurmay Başkanı Zamir, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında askerlere açıklama yaptı.

Zamir, İran ve Lübnan ile geçici ateşkes süreçleri devam ederken, "Ordu tam teyakkuz ve hazırlık halinde, güçlü ve hızlı şekilde tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.