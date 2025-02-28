İsrail, geniş kapsamlı 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

Kapsamlı şekilde 7 Ekim 2023'te yaşananları soruşturan İsrail ordusu, ulaştığı sonuçları basınla paylaştı.

İsrail basını, soruşturmanın bulgularını yayınladı ve ortaya çıkan sonucu açık bir başarısızlık olarak yorumladı.

"Hannibal Protokolü uygulandı"

The Jerusalem Post, İsrail Hava Kuvvetlerinin 7 Ekim'de Hannibal Protokolü'nü uyguladığını kaydetti.

Haberde, Gazze'den 5 binin üzerinde Hamas mensubunun İsrail'e girdiği ve bundan çok daha fazla Gazzelinin İsrail'in içlerine sızabileceği endişesinden bahsedildi.

İsrail Hava Kuvvetleri soruşturmasına göre, Hannibal Protokolü'nün uygulanması yönündeki kararın ardından pilotlar, "nereye ve neye saldıracakları konusunda son derece spesifik bilgiler" aldı.

Yedioth Ahronoth'un soruşturmaya ilişkin haberine göre, İsrail'in en büyük hatası Hamas'ın büyük çaplı bir savaşa girişemeyeceği yönündeki fikre kapılmak oldu.

Hamas, bu algıyı desteklemek için "aldatma" unsurlarını kullanırken "İsrail düşmanlarından üstündür" ve "İstihbarat direktörlüğü her şeyi bilir" düşüncesi başarısızlığı beraberinde getirdi.

Aksa Tufanı saldırısının gerçekleştirildiği 7 Ekim öncesinde İsrail'in hazırlandığı en kötü senaryo, Gazze'den 70 kişinin sürpriz bir şekilde sızma yapma ihtimaliyken, 7 Ekim'de 5 binin üzerinde Hamas mensubu İsrail tarafına sızdı.

Saldırılardan önce çok sayıda İsrail sim kartının aktif hale gelmesi gibi bir araya geldiğinde "olağan dışı" bir durum olduğuna işaret eden bilgiye ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in bu bilgiyi orduya aktarmasına rağmen alarm düzeyi yükseltilmedi.

Saldırıdan saatler önce yapılan durum değerlendirmeleri ise gece olması nedeniyle siyasi kademeye iletilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Tümeni çökerken Hava kuvvetlerinin de böyle bir olaya karşı acil durum planı bulunmuyordu.

The Times of Israel'in haberine göre, soruşturma, İsrail ordusunun 2022'de muhtemel bir saldırıyı ayrıntılarıyla açıklayan planlar almasına rağmen bunu olası görmediğini ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "pragmatik" olduğu için bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini düşündüğünü ortaya koydu.

İsrail Ordu Radyosu, soruşturmaların İsrail ordusunun 7 Ekim saldırısının hızı ve planlaması karşısında şaşkınlık yaşadığını gösterdiğini aktardı.

Halevi: Sorumluluk benim

Görevi 6 Mart'ta sona erecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, soruşturmaların sunulduğu görüşmede, "Sorumluluk benim. 7 Ekim'de ordunun komutanıydım ve sizin sorumluluğunuz da bende." ifadeleriyle sorumluluğun kendisinde olduğunu yineledi.

Halevi, başarısız olduklarını ve her gün başarısızlıkla yüzleşmeye çalıştığını aktardı.

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonuçlarının, saldırıyı öngörme ve önleme konusunda ciddi başarısızlıklar yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Kasım, "İsrail ordusunun soruşturması, işgalcilerin askeri ve güvenlik sistemlerinin başarısızlığını gözler önüne seriyor. Kassam Tugayları'nın güvenlik zekası, Siyonist düşmanın tüm güvenlik kurumlarını alt etmeyi başarmıştır. Sömürgeci Siyonist rejimin kibri, bu büyük halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma kararlılığını görmesini engellemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 7 Ekim'de kendi vatandaşlarını öldürmüş olabileceğini itiraf etti

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, 7 Ekim'de Nahal Oz'da yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını yerleşim birimi sakinleriyle paylaştı.

İsrail ordusu, Nahal Oz yerleşim birimi sakinlerinden "Tomer'in İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateşle öldürülmüş olma ihtimalinin büyük olduğunu" belirttiği açıklamasında, "halihazırda bu konuya ilişkin mutlak kesinlik bulunmadığını" öne sürdü.

Soruşturmanın öldürülen anne ve oğulun ailesiyle 10 Ocak'ta paylaşılan ilk bulgularına göre, İsrail askerlerinin bölgede tespit ettiği "şüpheliye" birkaç el ateş ederek vurduğu ve "şüphelinin" söz konusu İsrail vatandaşı olma ihtimalinin büyük olduğu şu sözlerle ifade edildi:

"Soruşturma, şahsın yanlış teşhis nedeniyle yanlışlıkla İsrail ordusu ateşiyle öldürülen Tomer Eliaz Arava olma ihtimalinin çok büyük olduğu sonucuna vardı."

Hamas mensuplarının anne Dikle Arava'yı eşi ve iki kızıyla beraber bir araca bindirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Gazze sınırına doğru yönelen araca İsrail askerlerinin ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonrasında Hamas mensuplarının aracı Nahal Oz yerleşim birimi içinde terk ettiği, soruşturmaya göre Dikla Arava'nın "İsrail ordu ateşiyle öldürülmüş olma ihtimalinin makul olduğu" kaydedildi.

Nahal Oz sakinleriyle paylaşılan soruşturma sonuçları, İsrail'in "Hannibal Protokolü"nü vatandaşları üzerinde uyguladığına ilişkin iç kamuoyundan yönelen eleştirileri akıllara getirdi.

"Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor"

İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söylemişti.

Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan Erez, "Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı." demişti.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

kurulduğu günden bu yana esir krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Esirlerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023’teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat’ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtilmişti.