  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti
Takip Et

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti
Takip Et

İsrail Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa ettiFransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa ettiDünya
Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söylediTrump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söylediDünya
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi

 

Dünya
Küresel Özgürlük Filosu gönüllüleri, İsrail'deki cezaevlerinde açlık grevine başladı
Küresel Özgürlük Filosu gönüllüleri, İsrail'deki cezaevlerinde açlık grevine başladı
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu istifa etti: Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler?
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu istifa etti: Cumhurbaşkanı Macron'un seçenekleri neler?
İsrail, Gazze’nin tarihi ve kültürel mirasını yok etti
İsrail, Gazze’nin tarihi ve kültürel mirasını yok etti
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29 kişi Madrid’e döndü
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 29 kişi Madrid’e döndü
Trump, 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organize edecek
Trump, 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organize edecek