İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

Görgü tanıkları, İsrail Özel Kuvvetlerinin Tulkerem kentinde bir araca ateş açtığını belirtti. Araçtakilerin vurulduğunu aktaran tanıklar, bu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tulkerem'deki saldırıda 4 Filistinlinin öldürüldüğü, göğsünden yaralanan 14 yaşındaki bir Filistinli gencin ise ağır yaralandığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilerin, 20 yaşındaki Mümin Said Belavi, 25 yaşındaki İzzeddin Raid Avvad, 22 yaşındaki Cihad Şehadeh ve 20 yaşındaki Kasım Muhammed Recep olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "saldırı hazırlığındaki bir grubun hedef alındığı" ileri sürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 159 Filistinli yaşamını yitirdi.

Doğu Kudüs'teki bıçaklı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü

Öte yandan bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Elisheva Rose Ida Lubin isimli İsrailli kadın polisin öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan Lubin'in 2021'de İsrail'e yerleştiği ve 2022'de İsrail polisine katıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs’ün Sahira Kapısı yakınında bu sabah bıçaklı saldırı düzenlendiği ve biri ağır olmak üzere 2 İsrail polisinin yaralandığı kaydedilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 yaşında olduğu kaydedilen Filistinli ise İsrail polisince vurularak öldürülmüştü.