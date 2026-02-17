İsrail güçlerinden Kuneytra kırsalına baskın: İki sivil gözaltında

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilinin güneyindeki Sayda Honat köyüne baskın gerçekleştirdi.

Köydeki evlerde arama yapan İsrail ordusu iki kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu dün Kuneytra’nın kırsalındaki Gadir Bostan köyüne baskın düzenleyerek iki sivili alıkoymuştu.

Sınır hattında gerilim tırmanıyor

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40’tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.