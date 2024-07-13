İsrail güvenli bölgeye saldırdı: En az 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Refah'a saldırı öncesi "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'taki Al-Mawasi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığını belirttiği saldırıda, onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirildi.

Üst düzey Hamas yetkilisi hedef alındı

İsrail Ordu Radyosu tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Han Yunus yakınlarında düzenlen saldırıda hedefin "çok önemli" olduğu vurgulanarak, "Hedef Hamas askeri lideri Muhammed Deif'di" ifadelerine yer verildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan resmi ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Hamas medya ofisi, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdiğimi duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu korkunç katliamda aralarında Sivil Acil Servis üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.