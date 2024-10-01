'İran saldıracak' iddiası sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi'den acil toplantı kararı

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın yerlerde kalmalarını istedi

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan füzenin havada imha edildiği aktarılırken, Tel Aviv bölgesi sakinleri için bir dizi uyarı yapıldı.

Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Ne olmuştu?

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.