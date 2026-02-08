İsrail güvenlik kabinesinden Batı Şeria kararı

Gazze Şeridi'de ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan adımlarını sıklaştırıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugünkü güvenlik kabinesi toplantısında alınan kararlarla Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde de İsrail'in işgal yetkisini artıracaklarını açıkladı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, bu adımlarla "İsrail'in tüm topraklardaki varlığını derinleştirdiklerini ve Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini" söyledi.

Güvenlik kabinesince onaylanan kararlar, Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklarda "su ihlalleri, arkeolojik alanlara zarar verilmesi veya çevre kirliliği" gibi iddialar öne sürülerek İsrail'in bölgeye müdahalesini kolaylaştıracak.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'de arazi satın almasının önü açılıyor

Haberde, İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştırarak, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeleri de onayladığı aktarıldı.

Düzenlemeye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesi kararlaştırıldı.

Smotrich, yeni düzenlemeyle özel arazi alımlarının yasak olduğu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önündeki "külfetli izin süreçlerinin" ortadan kaldırılacağını savundu.

Beytüllahim'deki kutsal mekanın sorumluluğu, çıkarılan kararla Filistin'den gasbediliyor

İsrail güvenlik kabinesinin ayrıca, Batı Şeria'ya bağlı Beytüllahim kentinde Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan Rahel’in Mezarı'nın sorumluluğunun Filistinli belediyeden alınarak bakım, temizlik ve işletmeden sorumlu olacak yeni bir İsrail idari birimine devredilmesini onayladığı belirtildi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabinenin, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşimleri için bağımsız bir belediye kurulmasına da onay verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor

İsrail'in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli, İsrail askeri yönetimi altında yaşıyor.

Buna karşın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Filistin toprakları üzerine inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde 500 binden fazla İsrailli yerleşimci, İsrail yasalarına tabi şekilde hayatını sürdürüyor.

Toprakları ve tarım arazileri İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedilen Filistinliler, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik açılan soruşturmalar ve az sayıda tutuklamanın ardından Yahudi çetelere mensup saldırganlara yeterli ceza verilmemesi nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin desteklediği aşırı sağ partiler, uzun süredir Batı Şeria'nın uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak edilmesini savunuyor.