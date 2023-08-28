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'İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi' iddiası

İsrail'in Suriye’nin kuzeyindeki Halep şehrindeki havalimanına hava saldırısı düzenlediğini öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Suriye Resmi Ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 04.30’da Lazkiye’nin batısından, Akdeniz üzerinden İsrail savaş uçakları tarafından Halep Havalimanı'na saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Haberde, "Saldırı, havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. 

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