Uluslararası Kızılhaç Komitesi rehineler için yola çıktı
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci başladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehineyi almak üzere yola çıktı. Öte yandan, İsrail de 90 rehineyi serbest bırakacak.
Uluslararası Kızılhaç ekibinin 3 rehineyi Hamas’tan teslim almak üzere yola çıktığı duyuruldu.
Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Serbest bırakılacak rehinelerin isimleri Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31).
İsrail'in rehine listesi krizi
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu. Yaklaşık 3 saat sonra Gazze'de ateşkes başladı.
Liste teslim edildi
Reuters'a konuşan Hamas yetkilileri, listenin İsrailli yetkililere teslim edilmek üzere olduğunu açıkladı.
İsrail basını, listenin arabulucular aracılığıyla teslim edildiğini duyururken, İsrail tarafı da lisenin teslim edildiğini duyurdu.