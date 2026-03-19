İsrail: Hamas’ın istihbarat komutanı Ebu Şaleh öldürüldü

İsrail ordusu, İran, Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yönelik eylemleriyle bölgedeki huzur ve istikrarı bozmaya devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, dün düzenlenen saldırıyla Hamas’ın üst düzey istihbarat komutanı Muhammed Ebu Şaleh’in öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Hamas Komutanı Ebu Şaleh’i hassas operasyonla hedef aldı

Açıklamada, "Ebu Şaleh, savaş sırasında tugayın üst düzey yetkililerinin istihbarat subayı olarak görev yaptı ve 7 Ekim planlanmasına katıldı. Ayrıca, son dönemde anlaşmalara aykırı şekilde Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştı ve IDF güçlerine ve İsrail topraklarına yönelik terör planları hazırlıyordu. Ebu Şaleh, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üzerindeki tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla hassas bir operasyonla hedef alındı. Operasyondan önce sivillere zarar gelmesini en aza indirmek için hassas mühimmat, hava gözetlemesi ve diğer istihbarat bilgileri kullanıldı" denildi. Açıklamada, IDF ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet güçlerinin anlaşma çerçevesinde bölgede konuşlanmış durumda olduğu ve tüm tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.