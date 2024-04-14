İran’ın İsrail’e misilleme saldırıları sonrası İsrail’in tutumu izleniyor

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İsrail’in Şam’daki İran büyükelçiliği konsolosluk bölümüne saldırısına misilleme olarak 14 Nisan gününün ilk saatlerinde İran’dan İsrail’e insansız hava araçları (İHA) ile başlatılan hava operasyonu sonrası İsrail’in yeni bir karşı saldırı yapıp yapmayacağı izleniyor. Diğer yandan bazı sakinleşme işaretleri geldi.

Anadolu Ajansı, İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine dayanarak İsrail'in Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda sivil uçuşların yeniden başladığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırısının ardından batı ülkelerinin tamamı İsrail’e destek açıklaması yaptı. Başta Arap ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkenin de ilk saatlerde herhangi bir taraf işareti vermeden süreci takip etmesi dikkat çekti. ABD’nin ve İngiltere’nin savaş uçaklarıyla İsrail’e ulaşan İHA’ları önleme operasyonuna katıldığı bilgileri verildi. İsrail Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. İran’ın misilleme saldırısında İHA’ların yanında seyir füzeleri ve balistik füzelerin de kullanılıp kullanılmadığına dair çelişkili bilgiler geliyor.

Sakinleşme işaretleri var ancak İsrail’in tutumu henüz belli değil

Hava saldırısının ilk saatlerinde, henüz İHA’lar İsrail’e ulaşmadan Türkiye saatiyle 01.06’da İran’ın BM Daimi Temsilciliği bir açıklama yaparak, ABD ve İsrail’in yeni bir saldırı yapmaması halinde İran’ın mevcut misillemeyi yeterli göreceği mesajını verdi. Rusya’dan ise misilleme saldırısında net bir taraf tutmaya yönelik açıklama olmamakla birlikte ABD’nin olası bir karşı saldırıya karışması halinde İran’ı destekleyeceğine yönelik mesajlar açıklandı.

İsrail tarafında ise BM Güvenlik Konseyi acil toplantı çağrısının ardından, karşı bir saldırı olup olmayacağına dair süreç izlenmeye devam ediyor. Yanıt verileceğine dair açıklamalar yayınlansa da bunun, ABD’li yayın kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden’in telefon görüşmesinde, Biden’in İran’a yapılacak olası bir karşı saldırıyı desteklemeyecekleri, İsrail’in yanıt vermemesi yönünde mesaj verdiğine dair bir haber yayınladı.

İlk misilleme saldırısında İHA’ların İsrail hava savunma sistemlerince büyük oranda engellenmesi dikkat çekti. Az sayıda yerde patlama gerçekleştiğine dair görüntü yayınlandı. Bu arada sosyal medya hesaplarından yoğun biçimde sahte görüntü ve propaganda nitelikli haberler yayıldı. Diğer yandan İsrail resmi olarak sadece İsrail’in güneyindeki bir askeri füze üssüne, İran füzesi isabet ettiğini ancak can kaybı ve ciddi hasar oluşmadığını duyurdu.