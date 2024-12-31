İsrail havacılık sektörü, yaklaşık 30 milyon dolar kaybetti

Kanal 13 televizyonun haberine göre, İsrail Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Batı ülkelerinden çok sayıda hava yolu şirketinin Tel Aviv'e uçuşları askıya almaya devam ettiği hatırlatıldı.

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"Savaş ve uluslararası hava yollarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle 2024 yılının dokuz ayında, İsrail'in 105 milyon şekel zarar gördüğü" ifade edilen açıklamada, 2024 yılında Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yaklaşık 13,8 milyon yurt dışı çıkışlı yolcunun kullandığı ve bunun 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 34'lük bir düşüş olduğu kaydedildi.