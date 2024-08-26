İsrail-Hizbullah geriliminde hafta sakin başladı ama bölgede tansiyon yüksek

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında Pazar günü yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, bölgede yeni hafta gergin ama nispeten daha sakin başladı.

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) da yaşanan son gelişmelerin ardından, bölgedeki iki uçak gemisi ile beraberindeki gemilerin Doğu Akdeniz'de görevlerine devam etmesi için Amerikan ordusuna talimat verdi. İsrail ordusundan verilen bilgiye göre, Hizbullah'ın müttefiki Hamas Pazar günü geç saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyinden Tel Aviv'i hedef alan bir füze gönderdi ancak füzenin, kentin güneyindeki açık araziye düştüğü belirtildi. Olayda, bölgedeki sığınaklardan birine ulaşmaya çalışan bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmesi için bir araya gelen taraflar, Pazar günü herhangi bir ilerleme kaydedemeden ülkelerine dönmüştü. Mısırlı güvenlik kaynaklarının Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgiye göre, İsrail heyeti Kahire'ye geldikten sadece birkaç saat sonra İsrail'e dönme kararı aldı. Görüşmeler için Mısır'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Tani ile Hamas temsilcilerinin de aynı saatlerde kentten ayrıldığı bildirildi. Mısırlı yetkililer an itibarıyla görüşmelerin zorlu bir çıkmaza girdiğini ifade ediyor.

Yaklaşık 11 aydır devam eden Gazze Savaşı'nda ateşkes sağlanabilmesi için yoğun çaba sarfeden ABD, Katar ve Mısır, olası bir ateşkesle birlikte esirlerin serbest kalmasını ve bölgede çatışmaların daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçilmesini sağlamaya çalışıyor. Üç ülke bunun için birbiri ile doğrudan görüşmeyen İsrail ile Hamas arasında uzun süredir arabuluculuk yapıyor.

Saldırıların ardından itidalli açıklamalar

DW Türkçe'nin bölgedeki gelişmeleri derlediği haberine göre Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik geniş kapsamlı füze saldırısı ve sonrasında İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurmasının ardından, bölgedeki güçlerden şiddet sarmalının büyümemesi için temkinli açıklamalar geliyor.

İran'ın müttefiki olan Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e düzenledikleri saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz başından beri sivillere değil askeri hedeflere saldırmaktı" dedi. Diğer yandan İsrail ile ilgili olarak her zaman olduğu gibi sert ifadeler kullanan Nasrallah, İran'ın ve Yemen'deki Husi milislerin İsrail'i hedef alacak saldırılarının da yakında gerçekleşeceğini, Hizbullah olarak kendilerinin de saldırılara devam etme seçeneğini açık tuttuklarını vurguladı. Hasan Nasrallah aynı zamanda, Temmuz ayı sonunda İsrail ordusu tarafından planlı bir şekilde öldürülen Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür ile ilgili son tepkilerini verdiklerini ve Lübnan'ın artık rahat bir nefes alabileceğini dile getirdi.

Netanyahu: Hikayenin sonu değil

Hizbullah'ın Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde İsrail ordusu, kendi deyimi ile "İsrail devletinin vatandaşları için doğrudan tehlike olduğunu fark etmiş" ve Lübnan'ın güneyinde çeşitli hedefleri vurmuştu. Konuya dair açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordunun İsrail'i hedef alan binlerce füzeyi imha ettiğini ve "birçok başka tehlikeyi uzaklaştırdığını" belirtti. Netanyahu sözlerinin devamında "ancak bu hikayenin sonu değil" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal gazetesine röportaj veren Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Danny Citrinowicz, Hizbullah'ın büyük bir savaş istemediği öngörüsünde bulundu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Malcolm H. Kerr Canegie Orta Doğu Merkezi'nin araştırmalardan sorumlu müdür yardımcısı Mohanad Hage Ali de, aynı gazeteye verdiği demeçte Hizbullah'ın saldırılarında İsrail tarafında yaşanan kayıpların çok düşük olmasının, bu örgütün çatışmayı belli sınırlar içinde tutma amacının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu Pazar günü gerçekleşen Hizbullah saldırısının, 21 yaşındaki bir İsrail askerinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. İsrail Donanması'na ait bir teknede bulunan askerin, Hizbullah'ın füzelerine karşı fırlatılan İsrail savunma füzelerinden düşen bir parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan saldırılarında ise Lübnan'da üç kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler Hizbullah'ın İsrail'e yönelik operasyonunu "büyük ve cesur bir saldırı" olarak nitelendirirken, Hamas söz konusu saldırıyı "İsrail hükümetine atılmış bir tokat" olarak değerlendirdi.

Washington'dan İsrail'e destek açıklaması

Yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsrailli meslektaşı Joav Gallant'la telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti. Görüşmeye dair PENTAGON'dan yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a, İran ve bölgedeki müttefikleri tarafından İsrail'e yönelik tehditlerin giderilmesine destek olma konusunda ABD'nin kararlığını vurguladığı aktarıldı.

ABD geleneksel olarak İsrail'in en önemli müttefiki konumundaki ülke. Washington son olarak İsrail'i, İran ya da İran'ın Lübnan'daki ortakları tarafından düzenlenecek olası bir saldırıya karşı korumak için Akdeniz'in doğusuna ek savaş gemileri, savaş uçakları ve füzelerle donatılmış bir denizaltı göndermişti.

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de olan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile birlikte geçen haftadan bu yana USS Abraham Lincoln uçak gemisi de Doğu Akdeniz sularında bulunuyor.