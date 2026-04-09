İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a dün eş zamanlı düzenlenen ve 254 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını iddia etti.

Adraee, söz konusu saldırılarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın şahsi sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin hedef alındığını ve öldüğünü öne sürdü.

Harşi'nin Hizbullah liderinin danışmanı olduğunu belirten Adraee, Kasım'ın ofisinin yönetimi ve güvenliğinde merkezi bir görevi olduğunu da ifade etti.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdüklerini söyleyerek Litani Nehri üzerindeki 2 köprünün hedef alındığını aktardı.

Köprüleri Hizbullah'ın askeri amaçlarla kullandığını savunan Adraee, ayrıca Hizbullah'a ait silah depoları ve fırlatma rampalarını da vurduklarını ileri sürdü.

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى في بيروت على سكرتير الأمين العام لحزب الله الإرهابي نعيم قاسم واستهدف سلسلة من البنى التحتية الإرهابية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع وقضى أمس (الأربعاء) في بيروت على المدعو علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لامين عام حزب الله الإرهابي… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2026

İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

İran'la yapılan ateşkesin Lübnan 'ı kapsamadığını söyleyen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Devlet haber ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yakın Abbassiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

9 Nisan sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah, kuzey İsrail'e roketler fırlattığını açıkladı.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, saldırının İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak yapıldığını ve İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Kongre üyesi Yassamin Ansari, Trump yönetimini Ortadoğu'da genişletilmiş bir ateşkes için baskı yapmaya çağırarak Lübnan'daki devam eden şiddetin çatışmayı derinleştirme ve insani kayıpları artırma riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak, "Netanyahu'nun Beyrut ve diğer yerlerde yüzlerce sivili öldürdüğü korkunç bombalamalar derhal sona ermelidir" dedi.

İngiltere'den ateşkes çağrısı, Fransa'dan kınama

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Cooper, İsrail'in saldırılarıyla “gelen gerilim zarar verici” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarının Fransa tarafından kınandığını söyledi. Barrot da Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.