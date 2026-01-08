İsrail: Hizbullah tamamen silahsızlandırılmalıdır

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının, Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılmasını gerektirdiğini açıkladı. Açıklamada, bu hükmün hem İsrail’in güvenliği hem de Lübnan’ın geleceği açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan Hükümeti ve Silahlı Kuvvetleri’nin bu yönde attığı adımlar kaydedildi. Ancak İran’ın desteğiyle Hizbullah’ın yeniden silahlanma ve terör altyapısını inşa etme girişimlerinin devam ettiği ve bu nedenle yapılan çabaların yeterli olmadığı belirtildi.