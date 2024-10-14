İsrail Hristiyan mahallesini vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail, Lübnan’da bu kez Hristiyan nüfusun yoğunlukta olduğu Aitou bölgesine saldırdı. Saldırı sonucunda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ilk kez Hristiyanların yoğun olduğu bölgeyi vurdu

Lübnan hükümet kaynakları Lübnan'ın kuzeyinde, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou bölgesine düzenlenen bombardımanda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu saldırı ile birlikte İsrail ilk kez Lübnan’ın kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeyi vurmuş oldu.