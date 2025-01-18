İsrail hükümeti, ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı
İsrail hükümeti, 19 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze'de ateşkes ve esir takasını öngören anlaşmayı onayladı.
İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.
Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı.