  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail hükümetinden Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına onay
Takip Et

İsrail hükümetinden Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına onay

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail hükümetinden Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına onay
Takip Et

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.

Dünya
İsrail’in Gazze saldırıları ateşkese rağmen sürüyor
İsrail’in Gazze saldırıları ateşkese rağmen sürüyor
Önce Barzani sonra Irak Dışişleri Bakanı... Ankara'daki art arda temaslar ne ifade ediyor?
Önce Barzani sonra Irak Dışişleri Bakanı... Ankara'daki art arda temaslar ne ifade ediyor?
İddia: ABD, Gazze’de ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker gönderecek
İddia: ABD, Gazze’de ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker gönderecek
ABD Başkanı Trump talip olmuştu: 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim olacak?
ABD Başkanı Trump talip olmuştu: 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim olacak?
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı (Video)
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
İsrail basını yazdı: İşte İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze’de ateşkes anlaşmasının ayrıntıları
İşte Gazze’de ateşkes anlaşmasının ayrıntıları