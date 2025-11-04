İsrail, İHA ile bir barış aktivistini vurdu

İsrail Ordu Radyosu’nun haberinde, “Bir ordu yedek birliği ile Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Deyr İstiya beldesi yakınlarında sol görüşlü aktivistler arasında çatışma çıktı. Aktivistlerin bulunduğu bölgeyi hedef alan bir İHA, aktivistler tarafından taşlanarak düşürüldü.” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin İHA’yı geri almak için bölgeye geldiği, askerlerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Ordunun olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı iddia edildi.

Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise, Deir İstiya yakınlarında, Yakir ve Revava yasa dışı Yahudi yerleşimleri çevresinde zeytin hasadına katılan İsrailli ve ABD’li aktivistlerin, İHA saldırısına uğradığını bildirdi.

Haberde, aktivistlerden birinin İHA saldırısında ağır şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, ancak uyruğunun açıklanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları, İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Kudüs’te bariz şekilde artış gösterdi.

ABD destekli iki yıllık savaş sürecinde, Batı Şeria ve Kudüs’te bin 65 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

Gazze’de ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 68 bin 872 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 677 kişi yaralandı.