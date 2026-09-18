İsrail İHA'ları için Sırbistan'da fabrika kuruldu: Vucic açılışı yaptı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sırbistan, askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarına bir yenisini ekledi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail yapımı insansız hava araçlarının montajının gerçekleştirileceği yeni fabrikanın açılışını yaptı. Vucic, fabrikanın yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağını ve tesiste Sırp ordusunun yanı sıra bazı diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri için de modern askeri ekipman üretileceğini açıkladı.

İsrail ile ortak üretim

Yeni tesis, Sırbistan'ın devlet silah üreticisi Yugoimport SDPR ile İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems arasındaki iş birliğinin bir sonucu olarak hayata geçirildi. Söz konusu ortaklık kapsamında İsrail tasarımı savaş İHA'larının Sırbistan'da montajının yapılması planlanıyor. Proje, Belgrad'ın savunma kapasitesini geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Vucic fabrikayı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vucic, fabrikanın açılışının ardından tesiste incelemelerde bulundu. Paylaşılan görüntülerde bir İHA'yı inceleyen ve kısa süreliğine kullanan Vucic'in, çalışanlardan araç hakkında bilgi aldığı görüldü. Vucic, İHA'ların çalışma biçimine ilişkin değerlendirmesinde sistemlerin hedef takibindeki kabiliyetine dikkat çekti. Fabrikadaki bir çalışanın İHA hakkında yaptığı bilgilendirmeyi dinleyen Vucic ise sistemin beklediğinden daha karmaşık olduğunu söyledi.

“En az üç fabrika daha”

Vucic, Sırbistan ile İsrailli ortakları arasındaki planların bununla sınırlı olmadığını belirtti. Sırp lider, ülke genelinde İsrailli ortaklarla birlikte en az üç fabrikanın daha açılmasının planlandığını açıkladı. Yeni tesislerin hayata geçirilmesi halinde Sırbistan'ın askeri üretim kapasitesinin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Fabrikaya basın alınmadı

Fabrikanın açılışına basın mensupları davet edilmedi. Vučić, bunun gerekçesini üretim sürecinin gizliliği olarak açıkladı. Tesiste üretilecek ekipmanların Sırp ordusunun yanı sıra bazı diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerine de sunulması planlanıyor.

İş birliğinin temelleri daha önce atılmıştı

Sırbistan'ın İsrail ile İHA üretimi konusunda iş birliği yapacağı daha önce açıklanmıştı. Bölgesel haber servisi BIRN, nisan ayında Yugoimport SDPR ile Elbit Systems'ın ortak bir İHA tesisi kuracağını bildirmişti. Elbit Systems'ın İsrail merkezli bir savunma sanayisi şirketi olduğu, Yugoimport SDPR'nin ise Sırbistan'ın devlet silah üreticisi olduğu belirtildi.