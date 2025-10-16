İsrail iki esirin daha cenazesini teslim aldı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın Gazze'deki buluşma noktasından Hamas'tan teslim aldığı tabutların İsrail ordusuna ulaştığı belirtildi.

Teslim alınan tabutlardaki cesetlerin önce İsrail'e nakledileceği, burada askeri hahambaşı tarafından karşılanacağı ve ardından İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği aktarıldı.

Burada yapılacak testlerin ardından cesetlerin kimliklerinin açıklanacağı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü İsrailli esir bulunuyordu. Hamas, İsrail'e 10 ceset teslim etmiş oldu.

Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.