  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, İngiliz milletvekillerinin ülkeye girişini engelledi
Takip Et

İsrail, İngiliz milletvekillerinin ülkeye girişini engelledi

İsrail, iki İngiliz İşçi Partisi milletvekilinin ülkeye girişini engelledi. İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu bilinen vekillerin ziyaret amacının, orduyu kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, İngiliz milletvekillerinin ülkeye girişini engelledi
Takip Et

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekilleri  Abtisam Mohamed ve Yuan Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30’ta Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu belirtilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz parlamentosu adına İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını aktardı.

Girişleri engellendi

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere’den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

Tel Aviv yönetimi, şubat ayında resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti.

Forbes açıkladı: İşte dünyanın en zengin 10 kadını...Forbes açıkladı: İşte dünyanın en zengin 10 kadını...Ekonomi
CHP'de olağanüstü kurultay günüCHP'de olağanüstü kurultay günüGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıKara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıGündem

 

Dünya
Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
ABD Senatosu, Trump'ın vergi indirimi yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Trump'ın vergi indirimi yasa tasarısını onayladı
Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek