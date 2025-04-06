İsrail, İngiliz milletvekillerinin ülkeye girişini engelledi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30’ta Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu belirtilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz parlamentosu adına İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını aktardı.

Girişleri engellendi

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere’den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

Tel Aviv yönetimi, şubat ayında resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti.