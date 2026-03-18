İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti. Katz, açıklamasında bugüne ilişkin “önemli sürprizler” beklendiğini ekledi.

The Times of Israel’in aktardığı habere göre Katz’ın İran İstihbarat Bakanı Hatib’in öldürülmesini duyurduğu açıklama İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Açıklamaya göre bir güvenlik değerlendirmesi sırasında, “Bugün, İran ve Lübnan’daki Hizbullah’a karşı yürüttüğümüz savaşı tırmandıracak şekilde tüm cephelerde önemli sürprizler bekleniyor” dedi.

Katz’ın “İran’a saldırıların yoğunluğu artıyor. İran istihbarat bakanı Hatib de gece saatlerinde etkisiz hale getirildi” dedi. Katz, kendisi ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail ordusuna, “herhangi bir üst düzey İranlı ismi ek bir onaya gerek olmaksızın [etkisiz hale getirme] yetkisi verdiğini” söyledi.

İsmail Hatib, Ağustos 2021'den beri İstihbarat Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani için cenaze töreni düzenlenecek

İsrail Savunma Bakanı Katz önceki gün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Ali Laricani’nin öldürüldüğünü aktardı. İsrail televizyonunda yayınlanan açıklamasında Netanyahu “Bu sabah İran’ı fiilen yöneten gangsterler çetesi olan Devrim Muhafızları’nın başındaki Ali Laricani’yi ortadan kaldırdık” dedi.

הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר… pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Netanyahu'nun açıklamasından yaklaşık 12 saat sonra İran Medyası Laricani'nin ölümünü doğruladı.

ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani için cenaze töreni düzenlenecek. Tören, yerel saatle 13:30'da Tahran'da başlayacak.

Mücteba Hamaney: Barış için doğru bir zaman değil

Reuters'ın İranlı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney dün "Barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD'nin yenilmesi, bize tazminat ödenmesi gerekiyor" diyerek İran'a gelen "tansiyonun düşmesi" tekliflerini reddetti.

Trump: Mücteba Hamaney ölmüş olabilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın birinci gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü, yerine birkaç gün sonra oğlu Mücteba Hamaney'in geldiği duyurulmuştu.

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaştan bu yana kameralar önünde görülmemesi nedeniyle yeni dini liderin saldırılarda ağır yaralandığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün ülkenin yeni dini lideri Hamaney'in saldırılarda yaralandığına dair basına yansıyan iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in ölü olabileceğini iddia etti ve anlaşmaya henüz hazır olmadığını belirtti.

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi.

Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" dedi.