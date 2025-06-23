İsrail - İran savaşı 11'inci gününde: Karşılıklı saldırılar devam ediyor

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların ardından Truth Social hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yapılan saldırıya ilişkin "Hasar çok büyük, operasyon güçlü ve kesindi" ifadelerine yer verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

İran da misilleme saldırıları yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

08:45 İran, İsrail'e ait insansız hava aracı düşürdü

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

İran, geçen hafta da İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail İHA'sını düşürmüştü.

07:50 Trump: Saldırılarda İran'da nükleer tesisler yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." dedi.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

04:30 İsrail'den İran'a saldırı

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, İranlı yetkililer gün içinde İsrail'in 10'dan fazla kente saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

03:10 Tel Aviv'de sirenler çaldı

İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.

Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.