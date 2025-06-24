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İsrail: İran’a yönelik son hava saldırıları tamamlandı

İsrail ordusu, İran’daki füze ve füze rampalarının yer aldığı yeraltı askeri altyapıların hedef alındığı hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail: İran’a yönelik son hava saldırıları tamamlandı
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İsrail ordusu, İran’a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, bu kapsamda Batı İran’daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının hedef alındığı belirtilerek, "İsrail savaş uçakları geçtiğimiz saatlerde Askerî İstihbarat Birimi’nin (AMAN) hassas yönlendirmesiyle Batı İran’a yönelik gerçekleştirilen bir dizi hava saldırısını tamamladı. Saldırılarda, Devrim Muhafızları tarafından füze ve füze rampalarının depolanması amacıyla kullanılan yeraltı askeri altyapıları hedef alındı" denildi.

Ayrıca İsrail’e ait hava araçlarını hedef almak için konuşlandırılan bir füze rampasının da imha edildiği aktarıldı.

 

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