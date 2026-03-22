İsrail, İran'ın misillemede bulunduğu Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklara kabul edilen yolcu sayısının yüzde 50 düşürülerek 130’a çekildiği bildirilmişti.

- Ben Gurion Havalimanı'ndaki 3 özel uçak İran misillemesinde hasar almıştı

İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion'da park halindeki 3 özel uçak İran'dan yapılan misillemede hasar almıştı.

Bir uçak İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen şarapnel parçaları nedeniyle ağır hasar alarak yanarken diğer ikisi ise hafif hasar görmüştü.

Yerel basına konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak, önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." demişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.