İsrail, İspanya’yı İran’ın yanında durmakla suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Avrupa ülkelerinin Ortadoğu politikalarında birlik göstermediğini vurguladı ve bu durumu özellikle İspanya üzerinden eleştirdi. Sa’ar, İspanya’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını eleştirmesinin ardından ülkenin “İran’ın yanında durduğunu” öne sürdü. Bu açıklama, Avrupa ülkelerinin Ortadoğu’da izlediği politikaların farklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sa’ar, Avrupa Birliği’nin İran konusundaki tutumunun net olmadığını ve bazı ülkelerin ABD‑İsrail hattından saparak diplomatik duruş sergilediğini söyledi. Ona göre, bu belirsizlik, bölgedeki güvenlik krizini derinleştiriyor ve gerilimi artırıyor. Bakan, Avrupa’nın ortak bir pozisyon belirlememesinin, çatışmaların çözümünü zorlaştırdığını da ifade etti.

İspanya: Absürt ve gülünç

İspanya’dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in suçlamasını “absürt ve gülünç” olarak nitelendirdi. Albares, İspanya’nın İran’ın yanında durmadığını, aksine gerilimi artırmaktan kaçındığını ve diplomasiye öncelik verdiğini açıkladı. Ayrıca İspanya, ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarını desteklemediğini, Avrupa’nın bölgedeki çatışmalarda çözüm arayışını sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı.

Ortadoğu’daki bu gerilim, yalnızca ülkeler arası diplomatik tartışmalarla sınırlı kalmıyor. Bölgede hava sahasının kısmen kapanması ve uluslararası uçuşların aksaması gibi somut etkiler de yaşanıyor. Avrupa ülkeleri, bu süreçte hem diplomatik hem ekonomik açıdan gelişmeleri yakından takip ediyor ve olası sonuçlara karşı hazırlık yapıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları devam ederken, Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılığı, bölgedeki belirsizliği ve gerilimi daha görünür hale getiriyor. İspanya ve İsrail arasında yaşanan bu tartışma, Avrupa’nın Ortadoğu politikaları üzerinde süregelen fikir ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.