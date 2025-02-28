İsrail istihbaratı Türkçe bilen personel arıyor! İlan yayınlandı

İsrailli Kann News tarafından yayınlanan bir habere göre İsrail iç istihbarat teşklilatı Şin Bet, Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladı.

Jfeed haber sitesine göre Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da işaret edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor.”

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inandığını bildirdi.

Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk o larak Türkiye'nin "İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek" verebileceği öne sürüldü.

İkinci olasılığın ise "uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı" olduğu iddia edildi.

Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi. (NTV)