İsrail, istihbaratta üretken yapay zeka kullanmaya başladı

Ronen Bar, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) İsrail’deki karşılığı olan Şin Bet tarafından atılan adımlar arasında, sohbet robotları ChatGPT veya Bard'a benzer üretken yapay zeka platformunun oluşturulması olduğunu söyledi.

Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğinde düzenlenen Cyber Week konferansında konuşan Bar, "Yapay zeka teknolojisi Şin Bet'in müdahale sistemine oldukça doğal bir şekilde dahil edildi. Yapay zekayı kullanarak hiç de azımsanmayacak sayıda tehdidi tespit ettik" dedi.

Yapay zekanın, gözetim verilerindeki anormallikleri tespit ederek ve "sayısız" istihbaratı ayıklayarak Şin Bet'in çalışmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu söyleyen Bar, teknolojinin aynı zamanda "masadaki bir ortak, bir yardımcı pilot gibi" karar almada ikincil rolü olduğunu belirtti.

Hızla gelişen teknolojinin kamusal alandaki önemini kabul eden Bar, ticari yüksek teknoloji şirketleri ile kendisininki gibi devlet kurumları arasında "yapay zekanın devrime değil evrime yol açmasını sağlamak için" işbirliği çağrısında bulundu.

İsrail hala yapay zeka politikalarını belirlemeye çalışırken, Bar beklenen düzenlemelerin Şin Bet ile ilgili yasaların gözden geçirilmesinin yanısıra resmi gizliliğin yeniden tanımlanmasını da içermesi çağrısı yaptı.

İsrail, ordusunun teknolojik açıdan geliştirdiği yetenekleri, gelişmekte olan bilgisayar ve robotik endüstrilerini kullanması sayesinde, yapay zeka alanında dünya lideri olarak kabul ediliyor.