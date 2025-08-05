İsrail kabinesi Gazze'yi tamamen işgal etme kararını bugün alabilir

İsrail kabinesi Gazze'de ağır insani şartların iyileştirilmesi ve ateşkes ilan edilmesine yönelik uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi için bugün karar alabilir.

İsrail Gazze'nin ele geçirilmesini değerlendiriyor

Israeli Channel 12 kanalının haberine göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas'a karşı 22 aydır yürütülen harekâtın kapsamının genişletilmesi ve tüm Gazze'nin ele geçirilmesini değerlendiriyor.

"Daha fazla güç kullanılması seçenek olabilir"

Reuters'e konuşan İsrailli kıdemli bir yetkili, Hamas ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin başarısız olmasının ardından daha fazla güç kullanılmasının bir seçenek olduğunu söyledi.

Filistin Yönetimi "sızan" planı kınadı

Haberler resmi kaynaklarca teyit edilmezken, Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı "sızan" planı kınadı ve uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırdı.

Bu arada aralarında istihbarat teşkilatlarının eski başkanlarının da bulunduğu 600 kadar emekli İsrailli güvenlik yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak Gazze'deki savaşa derhal son vermesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Yetkililer, "Profesyonel kanaatimize göre Hamas artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

"İsraillilerin büyük çoğunluğu nezdindeki güvenilirliğiniz, Başbakan [Binyamin] Netanyahu ve hükümetini doğru yöne sevk etme kabiliyetinizi artırıyor: Savaşı bitirin, rehineleri geri alın, acıları durdurun" diye yazdılar.

Bu çağrı, Hamas ile dolaylı ateşkes görüşmelerinin durduğu ve Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonları genişletmek için bastırdığı haberlerinin yayıldığı bir dönemde geldi.