İsrail kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu
İsrail, Gazze’deki yeraltı hedeflerine düzenlediği yoğun bombardımanın ardından kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Bölge obüslerle de ateş altında tutuluyor.
İsrail Ordu sözcüsü Dainiel Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.
Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.