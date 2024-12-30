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İsrail karşıtı paylaşımlarla gündeme geldi: Ford'un X sosyal medya hesabı hacklendi mi?

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.

AA
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İsrail karşıtı paylaşımlarla gündeme geldi: Ford'un X sosyal medya hesabı hacklendi mi?
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Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.

Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.

Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.

 

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