İsrail, kuzeyindeki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı.

KAN, ayrıca, İsrail makamlarının Lübnan sınırındaki bölgelerde sığınak kurma kararı aldığını bildirdi.

Acil toplanma kararı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli Bakan'ın, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı belirtildi.

Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” bildirildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananlar olduğunu aktardı.

Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve roket saldırısında yaralananlara müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı duyurulmuştu.

Saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Netanyahu, güvenlik kabinesini topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, iki aydır bir araya gelmeyen güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan atılan bir dizi roket üzerine güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, bu gece saatlerinde güvenlik kabinesini toplayacak. Güvenlik kabinesinin yaklaşık iki aydır toplantı yapmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülkenin kuzeyinde özellikle Nahariye kenti ve çevresinde sığınakların açılmasının kararlaştırıldığını geçti.

Roketlerin düştüğü bölgelerin çevresindeki yollarda İsrail ordusu ve sivil savunmaya ait çok sayıda aracın bulunduğu aktarıldı.

Lübnan'dan soruşturma

Lübnan hükümeti, ülkenin güneyinden İsrail'e füzeleri atanların tespit edilmesi için soruşturma açacak.

Başkent Beyrut'ta yayın yapan MTV Kanalı, Twitter hesabından hükümetin aldığı karar hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haberde, "Lübnan, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile işbirliği içerisinde, füzelerin kim tarafından fırlatıldığını tespit etmek için soruşturma başlatacak." denildi.

Ayrıca LBCI Kanalı da Lübnan ordusunun Katyuşa füzelerinin fırlatıldığı 2 platformu ele geçirdiğini geçti.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik topçu atışlarını devam ettirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kulile ve Maaliye beldesinin etrafını ağır topçu atışlarla vurduğu ifade edildi.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, Sur'un batı bölgesinde fırlatılan katyuşa füzelerinin sesinin duyulduğu kaydedildi.

Ayrıca haberde, güneydeki Sur kentinde füze ve topçu atışı seslerinin gelmeye devam ettiği aktarıldı.

Hizbullah'tan "karşılık vereceğiz mesajı"

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik artan saldırılarının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Aksa'ya yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Hizbullah'ın, Mescidi Aksa ile Müslümanları korumak ve düşman İsrail'e karşılık verilmesi hususunda Filistinli halkı ve direniş gruplarının yanında yer alacağı" vurgulandı.