İsrail-Lübnan hattında ateşkes ihlalleri: Sivil kayıplar artıyor

İsrail ile Lübnan arasında Nisan 2026 başında sağlanan ve 24 Nisan itibarıyla süresi uzatılan ateşkes mutabakatı, sahada yaşanan şiddetli çatışmalar ve karşılıklı ihlal iddiaları nedeniyle fiilen geçerliliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, yaralı sayısı 100'e yaklaştı. Özellikle güneydeki Majdal Zoun kasabasında arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil savunma ekiplerini hedef alan ardışık saldırılar, Lübnan hükümeti tarafından uluslararası platformlarda savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

Diplomatik çabalar ve sahadaki direnç

ABD yönetiminin arabuluculuğunda yürütülen süreçte, tarafların doğrudan müzakereler için Washington’da bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, müzakerelerin başlaması için İsrail'in ateşkes şartlarına tam uyum sağlamasını bir ön koşul olarak masada tutuyor. İsrail tarafı ise Hizbullah'ın sınır hattındaki hareketliliğini gerekçe göstererek 'güvenlik bölgesi' ilan ettiği alanlarda operasyonel hareket özgürlüğünü koruyacağını vurguluyor. Karşılıklı sert açıklamalar, Birleşmiş Milletler’in (BM) barış gücü UNIFIL üzerinden yaptığı sükunet çağrılarına rağmen sahadaki askeri gerilimi düşürmeye yetmiyor.

Derinleşen insani kriz ve yıkım

Ateşkesin kağıt üzerinde kaldığı bu dönemde Lübnan genelinde yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyon eşiğini aşarak ülke tarihindeki en büyük göç dalgasını oluşturdu. Özellikle güney köylerindeki sivil altyapının, su depolarının ve enerji hatlarının sistematik olarak zarar görmesi, temel gıda maddelerine erişimi her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yardım kuruluşları ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıların sadece askeri bir strateji değil, bir insani çöküşe zemin hazırlayan bilinçli bir hamle olduğu konusunda dünyayı uyarıyor. Lübnan’ın mevcut ekonomik iflasıyla birleşen bu yeni yıkım tablosu, ülkenin sosyal ve fiziksel inşası için gereken süreci uzun yıllara yayılan bir karanlığa sürüklüyor.