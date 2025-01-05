İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 16. kez ihlal etti

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 383'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 39'uncu gününde ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi.

Nebatiye kentine bağlı Mercayun'da İsrail ordusuna ait askeri araçlar Burc el-Muluk beldesine yönelerek bir benzin istasyonu yakınında konuşlandı. İsrail askerleri belde yolunu kapattı.

İsrail ordusunun El-Adise ve Et-Taybe beldeleri arasındaki bölgede hareketliliği gözlemlendi.

İsrail ordusuna ait tanklar Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Dubiye bölgesinde bir spor kompleksi yakınını hedef aldı.

Taybe ile Rabbu Selasin beldeleri arasında uzanan bölgede İsrail ordusu çok sayıda ev ve yapıyı havaya uçurdu.

Nebatiye'nin birçok beldesinin semalarında İsrail ordusuna ait dronun alçak irtifada uçuş yaptığı görüldü.

İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Marun er-Ras beldesi ile Bint Cibeyl'deki Akabet Marun Mahallesi'ne girdi. İsrail tankı mahallede bir eve ateş açtı.

Ayta eş-Şaab ve Rimeyş beldeleri arasındaki bölgede İsrail ordusuna ait birlikler arama yaptı, ardından geri çekildi.

Sur kentinde Alma eş-Şaab ve Tayr Harfa beldeleri arasında uzanan bölgede İsrail ordusu çok sayıda evi havaya uçurdu.

İsrail ordusuna ait dronun Sur kenti ve çevresi ile Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgede alçak irtifada uçtuğu gözlemlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın Sur kentine bağlı Lebbune beldesinde Lübnan ile İsrail arasındaki çekilme hattını belirleyen mavi bir varili imha ettiği ve UNIFIL mevzilerinin yanında bulunan Lübnan ordusuna ait gözlem kulesini yıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun açık bir şekilde tanınabilen UNIFIL malzemesi ile Lübnan ordusuna ait bir altyapıyı yıkmasının BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile uluslararası hukukun aleni ihlali olduğuna işaret edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.