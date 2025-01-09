İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 43. gününde 19 kez ihlal etti

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 432'ye yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, karadan girme, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur, kuzeyinde El-Hermel'de gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait araçlar Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel beldesinin batı kesimine girerek bölgede tarama faaliyetleri yaptı. İsrail askerleri beldenin iç kesimlerine doğru ise makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail birlikleri, Nebatiye'nin Kefr Kila, Et-Taybe, Talluse ile Rabbu Selasin ve Et-Taybe beldelerini bağlayan yol üzerinde çok sayıda evi havaya uçurdu.

Burc el-Muluk beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Mercayun Ovası'nı bombaladı.

Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde İsrail ordusu çok sayıda evi havaya uçururken, İsrail ordusuna ait birlikler Ayta eş-Şaab ve Dibil beldeleri arasındaki ormanlık araziye girdi.

İsrail ordusuna ait bir dronun Bint Cibeyl ilçesi üzerinde uçtuğu gözlemlendi.

Bint Cibeyl'de İsrail ordusuna ait bir Merkava tipi tank Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı.

Marun er-Ras beldesine makineli tüfeklerle ateş açan İsrail ordusuna ait araçların, beldenin dış mahallelerinde de hareketliliği gözlendi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde sınır hattında Hristiyanların yaşadığı Rimeyş beldesinde Sivil Savunma Teşkilatı Merkezi yakınında bir evi hedef aldı.

Yaralanmanın bildirilmediği saldırıda sivil savunma ekiplerine ait araçlar ile sivil araçlar hasar gördü.

Sur kentinde İsrail ordusuna ait bir dronun alçak irtifada uçtuğu görüldü.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Lübnan'ın kuzeyindeki El-Hermel üzerinde uçtuğu görüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.