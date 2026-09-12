İsrail-Lübnan müzakerelerinde erteleme: Roma’daki görüşmeler ekim ayına kaldı

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15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan 8. tur İsrail-Lübnan müzakerelerinin Ekim ayına ertelendiği bildirildi. Haber sitesi Axios’a konuşan ABD’li yetkililer, resmi müzakere turunun ertelenmesine gerekçe olarak yaklaşan Yahudi bayramlarını, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla düzenlenecek Paris Konferansı’nı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hazırlıklarını gösterdi.

Yoğun diplomatik takvimin kilit katılımcıların Roma'da planlandığı gibi toplanmasını imkansız hale getirdiği kaydedildi. Kaynaklar, erteleme kararına rağmen iki ülkenin büyükelçilerinin Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda temasları sürdüreceğini belirtti. Bu temaslarda Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasının uygulanmasının masaya yatırılacağı aktarıldı.

İsrail ve Lübnan 7 tur müzakere gerçekleştirmişti

İsrail ve Lübnan 14 Nisan'dan bu yana ABD'nin başkenti Washington'da 5 tur, İtalya'nın başkenti Roma'da 2 tur olmak üzere 7 tur müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tepki göstererek Lübnan hükümetine bunları durdurma çağrısı yapmıştı. İsrail devlet televizyonu son olarak 8. tur İsrail-Lübnan müzakerelerinin 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.