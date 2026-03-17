İsrail-Lübnan sınırında tansiyon dorukta: Kara harekatı genişliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyindeki operasyon sahasını genişleterek bölgeye ek tümenler kaydırdı. Operasyonun başlangıcında "sınırlı ve yerel baskınlar" vurgusu yapan ordu yönetimi, son hamleyle birlikte Hizbullah’ın sınır ötesindeki askeri tahkimatlarını ve tünel ağlarını tamamen temizlemeyi hedefleyen daha kapsamlı bir stratejiye geçtiğini gösterdi.

Hava destekli kara ilerleyişi

Operasyonun genişletilmesiyle beraber, karadan ilerleyen zırhlı birliklere savaş uçakları ve insansız hava araçları yoğun destek sağlıyor. Hedef alınan noktalar arasında Hizbullah’ın lojistik merkezleri, füze fırlatma sahaları ve komuta kontrol merkezleri bulunuyor. İsrail kanadı, bu genişlemenin temel amacının kuzey yerleşim birimlerine yönelik tehdidi kalıcı olarak bertaraf etmek ve sınırda bir "güvenlik bölgesi" tesis etmek olduğunu savunuyor.

Sahada tansiyon ve göç dalgası

Sıcak çatışmaların yaşandığı güney köylerinde yıkım artarken, operasyonun derinleşmesi sivil nüfus üzerindeki baskıyı da tırmandırdı. On binlerce Lübnanlı, saldırıların yoğunlaştığı bölgeleri terk ederek kuzeye doğru kaçmaya çalışıyor. Uluslararası kamuoyu itidal çağrılarını yinelerken, İsrail ordusunun sahadaki ilerleyişi Lübnan’ın egemenlik tartışmalarını ve bölgesel savaş riskini yeniden dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı.