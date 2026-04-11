İsrail-Lübnan sınırında UNIFIL krizi: Saldırılar savaş suçu sayılabilir mi?

İsrail ordusunun Lübnan’ın güney sınır hattında yoğunlaştırdığı askeri faaliyetler, bölgedeki tarafsız gözlem gücü olan UNIFIL için hayati bir tehdit oluşturmaya başladı. Sahadan gelen raporlar, BM mevzilerinin lojistik geçiş güzergahlarının ve stratejik gözlem kulelerinin sistematik bir baskı altına alındığını gösteriyor. BM merkezinden yapılan resmi açıklamalarda, uluslararası görevlilerin kasıtlı olarak hedef alınmasının 'savaş suçu' kategorisine girebileceği yönündeki uyarılar, krizin diplomatik boyutunu en üst seviyeye taşıdı.

Operasyonel engellemeler denetim mekanizmasını felç ediyor

Sınır hattındaki sıcak çatışmaların ortasında kalan BM unsurları, sadece fiziksel saldırılarla değil, aynı zamanda operasyonel kısıtlamalarla da mücadele ediyor. İzleme cihazlarının tahrip edilmesi ve devriye yollarının askeri gerekçelerle kapatılması, bölgedeki tarafsız denetim mekanizmasını işleyemez hale getirdi. Hukuk çevreleri, uluslararası bir gözlem gücünün görevini yapmasının engellenmesinin, sahadaki sivil ihlallerin takibini imkansız kıldığına dikkat çekiyor.

Sivil kayıplar ve zorunlu göç dalgası derinleşiyor

Çatışmaların yerleşim birimlerine sıçraması, Lübnan genelinde büyük bir insani yıkımı beraberinde getiriyor. Son değerlendirmelere göre, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivil sayısı 250 barajını aşarken, yaralı sayısı 1.100'ün üzerine çıkmış durumda. Güvenli bölge arayışıyla evlerini terk eden yaklaşık 440 bin kişi, gıda ve tıbbi malzemeye erişimde büyük zorluklar yaşıyor. İnsani yardım koridorlarının istikrarlı bir şekilde çalışmaması, bölgedeki krizi bir felakete dönüştürüyor.

Ateşkes arayışları ve diplomatik pazarlık süreci

Sahadaki şiddetli çarpışmalara rağmen, silahların susturulması amacıyla perde arkasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Lübnan hükümetinin, egemenlik haklarının korunması ve BM güvenlik kararlarının uygulanması şartıyla doğrudan müzakere sinyali vermesi, çözüm için bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor. Ancak BM tesislerine yönelik müdahaleler son bulmadığı sürece, diplomatik çözüm çabalarının sahada karşılık bulması zor görünüyor.