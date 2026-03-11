İsrail, Lübnan sınırındaki gerilimi yakından izliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ziyaret kapsamında Galilee Medical Center’a giderek sınır hattında yaralanan askerleri gördü. Sağlık personelinden bilgi aldı ve askerlerle kısa görüşmeler yaptı. Bu temas, kuzeydeki gelişmelerin devlet tarafından yakından izlendiğini gösteren bir adım olarak kaydedildi.

BM uyarıları ve güvenlik politikaları

Ziyaretin gerçekleştiği dönemde bölgesel dengeler hassasiyetini koruyor. İsrail’in kuzeyde yürüttüğü savunma hazırlıkları, Lübnan sınırında yaşanan gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşme ihtimalini gündeme taşıyor. Birleşmiş Milletler’in “apokaliptik savaş” ifadesiyle yaptığı uyarılar, uluslararası kamuoyunda endişeleri artırırken, Herzog’un açıklamaları güvenlik politikalarının küresel ölçekte tartışılmasına yol açtı.

Kuzey cephesindeki temaslar, askeri hazırlıkların ve diplomatik mesajların aynı anda öne çıktığı bir tablo ortaya koydu. Bölgedeki halk için güvenlik önlemlerinin önemini hatırlatan ziyaret, uluslararası kamuoyu açısından da sınır hattındaki gerilimin ciddiyetini yansıtan bir gelişme olarak değerlendirildi.