İsrail, Lübnan sınırındaki sivilleri tahliye ediyor

Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar 10. günde de devam ederken İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim de artmaya devam ediyor.

İsrail, Hizbullah ile karşılıklı saldırıların yaşandığı sınır hatlarında sivil yerleşim yerlerini tahliye ediyor.

İsrail ordu sözcülüğü, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresinin (NEMA), Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki bölgede yaşayan İsrailli sivillerin tahliye edileceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi.

NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu bildirmişti.

Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğunu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'den Kanal12'nin haberinde ise, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsraillinin yerlerinden olduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.