İsrail Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi

Erken saatlerde düzenlenen bir saldırıda, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlanmasını görüşmesinden sadece birkaç gün önce, Sidon'da üç katlı bir ticari bina yerle bir edildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre İsrail hava kuvvetleri, yıkıcı sınır ötesi savaşın üzerinden aylar geçmesine rağmen gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde, Pazartesi günü güney ve doğu Lübnan'da Hizbullah ve Hamas'a ait altyapıların bulunduğu bölgeleri hedef alan birçok noktayı vurdu.

Saldırılar, Lübnan ordusu komutanının İsrail sınırına yakın bölgelerde Hizbullah'ın silahsızlandırılması çabaları hakkında hükümete bilgi vermesinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti; bu hassas süreç, hem İsrail hem de ABD'nin baskısı altında yürütülüyor.

Saldırılardan yaklaşık iki saat önce, İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı kamuoyu uyarısında, İsrail güçlerinin doğu Bekaa Vadisi'ndeki iki köyde ve güney Lübnan'daki iki köyde Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını söyledi.