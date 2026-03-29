İsrail, Lübnan'da sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidini yineledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Acil ve tehlikeli uyarı" ifadelerini kullanan Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla yoğun bir şekilde kullandığını öne sürdü.

Adraee, ambulans ve tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasına son verilmesini talep ederek, Hizbullah'a karşı tıbbi tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Hastanesi yakınına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

Nebatiye kentindeki Bint Cubeyl'e bağlı Deyr Keyfa beldesinde de İsrail ordusu bir sağlık merkezini hedef almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 51 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda bin 189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.