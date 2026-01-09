İsrail Lübnan’da sınır ihlallerini sürdürdü: Bir ev patlatıldı, bölgede yangın çıktı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Yarun kasabasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, sabah saatlerinde bölgeye giren İsrail kara birliği, Beyadir Mahallesi’ndeki bir binayı patlayıcılarla havaya uçurdu. Saldırı sırasında Marun er-Ras yakınlarına aydınlatma fişekleri atıldığı ve bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Şu ana kadar olaylarda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ancak saldırı, Lübnan’daki sınır güvenliği ve yerel halk üzerinde ciddi bir endişe yarattı.

Tel Aviv’den sınır ötesi operasyon açıklaması

İsrail ordusu, hava saldırılarını Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirdiğini açıkladı. Tel Aviv, silah depolama ve üretim tesislerini hedef aldığını, fırlatma rampaları ve roketatar gibi askeri yapıların vurulduğunu öne sürdü. Saldırının kapsamı ve hedeflerin tam yerleri açıklanmazken, Lübnan basını ülkenin güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinin saldırılardan etkilendiğini aktardı.

Bu hava saldırıları ve kara operasyonları, İsrail’in 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkese rağmen bölgedeki müdahalelerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Sınır ötesi saldırıların bilançosu

Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Eylül 2024’te geniş çaplı bir çatışmaya dönüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı. Ateşkese rağmen İsrail’in binlerce kez ihlal gerçekleştirdiği ve hâlihazırda ele geçirdiği beş tepede kontrolü sürdürdüğü bildiriliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 27 Kasım 2024–20 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetti, 945 kişi yaralandı.