İsrail, Lübnan’daki araca saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde Tul beldesi yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olayın ardından araçta da yangın çıktı.
