  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Lübnan’daki araca saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail, Lübnan’daki araca saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Lübnan’daki araca saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde Tul beldesi yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından araçta da yangın çıktı.

TÜİK'ten 2025 bitkisel üretim tahminleri: Tahıl, sebze ve meyve üretiminde azalma bekleniyorTÜİK'ten 2025 bitkisel üretim tahminleri: Tahıl, sebze ve meyve üretiminde azalma bekleniyorEkonomi
Rusya: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyorRusya: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyorDünya

 

Dünya
Rusya: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor
Rusya: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor
Trump: Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırıldı
Trump: Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırıldı
Krizi fırsata çevirdiler: Alman şirketten Louvre soygununa göndermeli reklam
Krizi fırsata çevirdiler: Alman şirketten Louvre soygununa göndermeli reklam
Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı
Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti