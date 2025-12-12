İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı başlattı

  1. Ekonomim
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depoları, mevziler ve bir eğitim kampını hava saldırılarıyla vurdu.

Al Jazeera, İsrail basınını kaynak göstererek, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Kanal 14, saldırıların silah depoları ve çeşitli Hizbullah mevzilerini hedef aldığını bildirirken; Kanal 12’ye konuşan güvenlik kaynakları, operasyonun bir eğitim kampı ve ek mevzilere yönelik olduğunu belirtti.

