İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca İHA ile saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zahrani beldesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, Zahrani-Musaylih yolunda seyir halindeki araç İsrail’e ait İHA tarafından hedef alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Lübnan-İsrail ateşkesi saldırıları durduramadı

Saldırı, Kasım 2024’te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkese rağmen meydana geldi. İsrail, ateşkesi ihlal etmeyi sürdürerek bölgedeki saldırı ve işgallerini devam ettiriyor. Ekim 2023’te başlayan operasyon, Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail, ele geçirdiği 5 tepeyi hâlen işgal altında tutuyor ve uzun yıllardır kontrolünde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi derinleştiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 331 kişinin yaşamını yitirdiğini, 945 kişinin ise yaralandığını açıkladı.