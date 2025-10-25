İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi: 1 kişi yaşamını yitirdi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'deki Haruf beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde 2 araca İHA saldırısı düzenlemiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ne olmuştu?
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.